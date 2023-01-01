Батарейка Varta V394 (SR45)
Код товара : УТ-00044824
Артикул : 4352
250 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
SR45 (394)
В упаковке (штук)
1
Описание
Элемент питания для часов и другой электроники. Первичные элементы питания: серебро. Напряжение 1.55 В.
Типоразмер 394: диаметр 9.5 мм, высота 3.6 мм, вес 0.9 г.