Батарейка Varta V364 (SR60)
Код товара : УТ-00044822
Артикул : 4301
120 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
SR60 (364)
В упаковке (штук)
1
Описание
Элемент питания для часов и другой электроники. Первичные элементы питания: серебро. Напряжение 1.55 В.
Типоразмер 364: диаметр 6.8 мм, высота 2.2 мм, вес 0.3 г.