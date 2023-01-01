Компактное зарядное устройство Varta Mini Charger для 2 никель-металлгидридных аккумуляторов типоразмера АА или ААА. Поддерживает только парную зарядку аккумуляторов одного типа и емкости. Ручное отключение. Время зарядки зависит от емкости и типа аккумуляторов: АА 1600 мАч - 15 часов, АА 2600 мАч - 22 часа, ток зарядки: 135-155 мА ААА 800 мАч - 17 часов, ААА 1000 мАч - 21 час. ток зарядки: 60-70 мА