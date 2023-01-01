Зарядное устройство Varta Mini Charger
Код товара : УТ-00007504
Артикул : 57646 101 401
890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 3 года
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Описание
Компактное зарядное устройство Varta Mini Charger для 2 никель-металлгидридных аккумуляторов типоразмера АА или ААА. Поддерживает только парную зарядку аккумуляторов одного типа и емкости. Ручное отключение. Время зарядки зависит от емкости и типа аккумуляторов:
- АА 1600 мАч - 15 часов, АА 2600 мАч - 22 часа, ток зарядки: 135-155 мА
- ААА 800 мАч - 17 часов, ААА 1000 мАч - 21 час. ток зарядки: 60-70 мА