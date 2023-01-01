Зарядное устройство Varta ECO Charger (AAA, AA)
Код товара : УТ-00053332
Артикул : 57680101401
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 3 года
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Описание
Экологичное ЗУ на 50% произведенное из биопластика с эргономичным и современным дизайном.
Заряжает 4 АА/ААА.
- Экологичное - произведено на 50% из биопластика
- Можно использовать по всему миру – напряжение 100-240В
- Голубая LED индикация для каждого слота
- Одиночный канал заряда для каждого аккумулятора
- Заряжает ААА и АА одновременно
- Блок питания EU AC для кабеля Micro USB
- Комплексные функции безопасности