Батарейка Varta CR2430 3V, 1 шт.
Код товара : 00000049923
Артикул : 06430 101 401
350 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
2430
В упаковке (штук)
1
Описание
Батарейка литиевая VARTA CR2430 Professional Electronics 3V, 1 шт. в блистере. Новый дизайн упаковки Child Safety: защита от проглатывания маленькими детьми.