Описание

Простой дизайн, стабильный и легкий

Штативная голова с тремя степенями свободы, пузырьковым уровнем и центральной стойкой с противоударным кольцом

Ножки из высококачественного алюминиевого сплава с защелками

Ножки с нескользящей поверхностью.

Vanguard VK – это серия легких алюминиевых штативов, отличающихся компактным и стильным дизайном. Предназначен для начинающих, простое и интуитивно понятное управление. Система блокировки ног, позволяет надежно зафиксировать штатив. Может использоваться практически со всеми портативными камерами