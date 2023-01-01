Штатив Vanguard VK 203APM
Код товара : УТ-00050099
Артикул : VK 203APM
2 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Головка
3D голова
Материал
алюминий
Длина в сложенном положении
47 см
Минимальная высота
102.5 см
Физические характеристики
Вес
700 гр.
Вес (брутто), г
0.860
Описание
- Простой дизайн, стабильный и легкий
- Штативная голова с тремя степенями свободы, пузырьковым уровнем и центральной стойкой с противоударным кольцом
- Ножки из высококачественного алюминиевого сплава с защелками
- Ножки с нескользящей поверхностью.
Vanguard VK – это серия легких алюминиевых штативов, отличающихся компактным и стильным дизайном. Предназначен для начинающих, простое и интуитивно понятное управление. Система блокировки ног, позволяет надежно зафиксировать штатив. Может использоваться практически со всеми портативными камерами