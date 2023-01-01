Настольный штатив VESTA TT1 от Vanguard - это небольшой, эргономичный и устойчивый штатив, который выдерживает до 2 кг. Его можно использовать с фотоаппаратами и спортивной оптикой, он включает в себя держатель для смартфона для использования с широким спектром устройств размером до 8.6 см. Ноги легко складываются, превращаясь в рукоятку для камеры. Очень просто использовать в качестве портативного стабилизатора.