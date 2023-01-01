Штатив Vanguard Vesta TT1 Rose Gold
Код товара : УТ-00050097
Артикул : VESTA TT1 ROSE
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, съемная (1/4")
Материал
алюминий
Длина в сложенном положении
17.5 см
Физические характеристики
Вес
156 гр
Вес (брутто), г
0.270
Описание
Настольный штатив VESTA TT1 от Vanguard - это небольшой, эргономичный и устойчивый штатив, который выдерживает до 2 кг. Его можно использовать с фотоаппаратами и спортивной оптикой, он включает в себя держатель для смартфона для использования с широким спектром устройств размером до 8.6 см. Ноги легко складываются, превращаясь в рукоятку для камеры. Очень просто использовать в качестве портативного стабилизатора.
- Поворот головы на 360 °.
- Маленькая эргономичная шаровая голова с винтом 1/4 "- 20 мм.
- В комплект входит держатель для смартфона на высоту 8,6 см
- Легко превратить в монопод.
- Противоскользящие резиновые ножки
- Поддерживает грузоподъемность до 2 кг
- Боковой наклон От -90 до 47 °