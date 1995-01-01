Алюминиевый штатив Vesta GO 204AB с шаровой головкой VEO BH-45 от Vanguard - это лёгкий, но при этом универсальный штатив с максимальной нагрузкой 3,0 кг и максимальной высотой 143,5 см. Разделенная центральная колонна позволяет легко использовать штатив в положении стоя, сидя или на корточках для съёмки под низким углом с минимальной высотой 21,0 см. Каждая ножка оснащена рычажным фиксатором и резиновой опорой для дополнительной устойчивости и лучшего сцепления с любой поверхностью.

Особенности: