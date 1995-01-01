Штатив Vanguard VESTA GO 204AB, c шаровой головой
Код товара:УТ-00082090
Артикул:VESTA GO 204AB
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см138
Безопасная нагрузка, кг3
Длина в сложенном виде, см38
Вес, г1100
Комплектация штативаС головкой
ГоловкаVEO BH-45, шаровая
Пузырьковый уровеньесть
Количество секций4
Быстросъемная площадкаQS-74
Диаметр ног20 мм
Максимальная нагрузка3 кг
Минимальная высота21,1 см
Максимальная высота138,4 см
Длина в сложенном положении38,6 см
Материалалюминий
Вес1,1 кг
Описание
Алюминиевый штатив Vesta GO 204AB с шаровой головкой VEO BH-45 от Vanguard - это лёгкий, но при этом универсальный штатив с максимальной нагрузкой 3,0 кг и максимальной высотой 143,5 см. Разделенная центральная колонна позволяет легко использовать штатив в положении стоя, сидя или на корточках для съёмки под низким углом с минимальной высотой 21,0 см. Каждая ножка оснащена рычажным фиксатором и резиновой опорой для дополнительной устойчивости и лучшего сцепления с любой поверхностью.
Особенности:
- Компактная и лёгкая конструкция 1,2 кг
- Быстрозажимные ножные замки
- В комплект входит держатель для смартфона и сумка для переноски
- Три угла наклона ног (20, 50 и 80 градусов) для положений лёжа, сидя и стоя
- Центральная колонка со встроенной короткой колонкой для съемки под низким углом
- Складывается до 38 сантиметров в длину, что позволяет легко его транспортировать
- Максимальная нагрузка 3000 г и ножки диаметром 50 мм обеспечивают отличную устойчивость
- Шаровая головка VEO BH-45 с быстросъемной пластиной QS-74, совместимой с Arca