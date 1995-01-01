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Штатив Vanguard VESTA GO 204AB, c шаровой головой

  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
  • VESTA GO 204AB, c шаровой головой
Код товара:УТ-00082090
Артикул:VESTA GO 204AB

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Алюминиевый штатив Vesta GO 204AB с шаровой головкой VEO BH-45 от Vanguard - это лёгкий, но при этом универсальный штатив с максимальной нагрузкой 3,0 кг и максимальной высотой 143,5 см. Разделенная центральная колонна позволяет легко использовать штатив в положении стоя, сидя или на корточках для съёмки под низким углом с минимальной высотой 21,0 см. Каждая ножка оснащена рычажным фиксатором и резиновой опорой для дополнительной устойчивости и лучшего сцепления с любой поверхностью.

Особенности:

  • Компактная и лёгкая конструкция 1,2 кг
  • Быстрозажимные ножные замки
  • В комплект входит держатель для смартфона и сумка для переноски
  • Три угла наклона ног (20, 50 и 80 градусов) для положений лёжа, сидя и стоя
  • Центральная колонка со встроенной короткой колонкой для съемки под низким углом
  • Складывается до 38 сантиметров в длину, что позволяет легко его транспортировать
  • Максимальная нагрузка 3000 г и ножки диаметром 50 мм обеспечивают отличную устойчивость
  • Шаровая головка VEO BH-45 с быстросъемной пластиной QS-74, совместимой с Arca