Сумка Vanguard Vesta CA25, черная
Код товара : УТ-00050090
Артикул : VESTA CA25 BK
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
370 г
Вес (брутто), г
0.900
Вместимость
зеркальный фотоаппарат без батарейной ручки с объективом до 18-200 + 2 объектива или вспышки + мелкие аксессуары
Материал
Полиэстер
Размеры внутренние
25 х 19 х 15 см
Описание
VESTA CA25 – сумка среднего размера, позволяющая разместить внутри зеркальную или беззеркальную камеру с 2-3 объективами, вспышкой и мелкими аксессуарами. Доступ к технике осуществляется через верхний клапан, закрывающийся на молнию. Спереди и сзади имеются небольшие открытые карманы для таких мелочей как крышки, светофильтры, чистящие карандаши, карточки памяти. Элегантный минималистичный дизайн.