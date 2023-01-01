Сумка Vanguard Vesta CA22 NV, синяя
Код товара : УТ-00061650
Артикул : VESTA CA22 NV
1 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
260 г
Вес (брутто), г
0.680
Размеры внутренние
22 х 11 х 18 см
Описание
Сумка среднего размера, позволяющая разместить внутри зеркальную или беззеркальную камеру с 2-3 объективами и мелкими аксессуарами. Доступ к технике осуществляется через верхний клапан, закрывающийся на молнию. Спереди и сзади имеются небольшие открытые карманы для таких мелочей как крышки, светофильтры, чистящие карандаши, карточки памяти. Элегантный минималистичный дизайн.