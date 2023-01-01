Сумка среднего размера, позволяющая разместить внутри зеркальную или беззеркальную камеру с 2-3 объективами и мелкими аксессуарами. Доступ к технике осуществляется через верхний клапан, закрывающийся на молнию. Спереди и сзади имеются небольшие открытые карманы для таких мелочей как крышки, светофильтры, чистящие карандаши, карточки памяти. Элегантный минималистичный дизайн.