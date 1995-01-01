Штатив Vanguard VESTA 203AP (уцененный)
Код товара : УТ-00073899
Артикул : VESTA 203AP (у)
Причина уценки:
Витринный образец
14%
4 990 ₽
4 299 ₽
Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Описание
Недорогой алюминиевый 3-секционный штатив начального уровня Vanguard Vesta 203AP подходит для компактных фотоаппаратов, зеркальных камер и видеокамер общей нагрузкой до 3.5 кг. Штатив выполнен из алюминия и использует плавную, эргономичную панорамную головку PH-23 с быстросъемной площадкой QS-29, что позволяет легко снимать и устанавливать камеру. пузырьковый уровень поможет выровнять камеру по горизонтали.
- Поворотная головка PH-23 обеспечивает гладкое скольжение и имеет уникальную систему панорамирования на 360°, что будет удобно как при съемке панорам, там и при портретной съемке.
- Легкорегулируемые фиксаторы ножек позволят быстро изменить высоту штатива.
- Противоскользящие резиновые ножки, разработанные для всех типов местности.
- 2 пузырьковых уровня
- Грузоподъемность до 3,5 кг
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