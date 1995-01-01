Штатив Vanguard VESTA 203AP (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073899 Артикул : VESTA 203AP (у)

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Недорогой алюминиевый 3-секционный штатив начального уровня Vanguard Vesta 203AP подходит для компактных фотоаппаратов, зеркальных камер и видеокамер общей нагрузкой до 3.5 кг. Штатив выполнен из алюминия и использует плавную, эргономичную панорамную головку PH-23 с быстросъемной площадкой QS-29, что позволяет легко снимать и устанавливать камеру. пузырьковый уровень поможет выровнять камеру по горизонтали. Задать вопрос Причина уценки: Витринный образец 14% 4 990 ₽ 4 299 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Недорогой алюминиевый 3-секционный штатив начального уровня Vanguard Vesta 203AP подходит для компактных фотоаппаратов, зеркальных камер и видеокамер общей нагрузкой до 3.5 кг. Штатив выполнен из алюминия и использует плавную, эргономичную панорамную головку PH-23 с быстросъемной площадкой QS-29, что позволяет легко снимать и устанавливать камеру. пузырьковый уровень поможет выровнять камеру по горизонтали. Поворотная головка PH-23 обеспечивает гладкое скольжение и имеет уникальную систему панорамирования на 360°, что будет удобно как при съемке панорам, там и при портретной съемке.

Легкорегулируемые фиксаторы ножек позволят быстро изменить высоту штатива.

Противоскользящие резиновые ножки, разработанные для всех типов местности.

2 пузырьковых уровня

Грузоподъемность до 3,5 кг

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