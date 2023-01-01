Кронштейн Vanguard VEO TSA DLX L, 29 см, до 3 кг
Код товара : УТ-00059051
Артикул : VEO TSA DLX L
23%
8 990 ₽
6 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
217 г
Вес (брутто), г
0.267
Описание
Шарнирный кронштейн типа Magic Arm, длина 29 см, максимальная нагрузка 3 кг. Одна рукоятка запирает и освобождает оба шара кронштейна и центральное сочленение, что позволяет быстро регулировать положение установленного оборудования. Хорошо подходит для установки осветителей, микрофонов, накамерных мониторов и тому подобных аксессуаров. С обеих сторон винты 1/4" или 3/8" (устанавливаются на ваш выбор).