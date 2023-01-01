Описание

Прочный металлический держатель для планшетов с диагональю экрана до 12" (ширина корпуса от 130 до 220 мм). Держатель позволяет установить планшет несколькими разными способами: во-первых, в основании есть штативное гнездо 1/4", еще 2 таких гнезда расположены на тыльной стороне, что позволяет поставить планшет на штатив, стойку, шарнирный кронштейн или другой держатель. Нижняя пластина выточена в форме ласточкиного хвоста и совместима со штативными головками стандарта Arca Swiss. Наконец, собственная ножка позволяет поставить планшет на стол. Сверху дополнительно предусмотрен холодный башмак для таких аксессуаров как осветитель или микрофон.

Держатель обладает двойной системой фиксации для дополнительной безопасности: пружинный зажим дополнительно запирается с помощью рукоятки. Мягкие резиновые накладки обеспечивают уверенный захват и предотвращают появление царапин.