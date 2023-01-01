Описание

VEO Select 55BT – это гибрид рюкзака и дорожного чемодана на колесах. При перемещении по ровным поверхностям вы можете не напрягаясь катить его за ручку, а при перемещении в районы без ровного покрытия или при необходимости перемещаться быстро вы можете надеть его на плечи. Рюкзак вмещает 1-2 зеркальные или беззеркальные камеры (без батарейной ручки) + до 6 объективов (самый большой: 300 mm f/4), 13" ноутбук, планшет, штатив и мелкие аксессуары.

Вход в отсек для ноутбука располагается спереди сверху, а ниже есть большой карман с органайзером для планшета и различных аксессуаров, штатив размещается на боковом внешнем креплении. Анатомическая спинка с вентиляционными каналами обеспечивает комфорт. На небольшие расстояния рюкзак можно переносить в руках, за верхнюю или боковую ручки.

По своим габаритам рюкзак VEO Select 55BT вписывается в «ручную кладь» по стандартам большинства авиакомпаний (всегда уточняйте предельные размеры ручной клади перед полетом).

Для защиты от плохой погоды в комплекте идет непромокаемый чехол-дождевик.