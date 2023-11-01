Рюкзак Vanguard VEO Select 41, черный (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071718
Артикул : б/у-НМ 2023-11-01
Причина уценки:
потертости на внешней стороне в следствии небрежной транспортировки
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Код товара: 136718
Вес 1.5 кг
Вес (брутто), г 1.898
Вместимость зеркальная камера (без батарейной ручки) с объективом до 70-200/4 (поперек) и до 300/4 (сверху вниз) + несколько объективов и вспышек + ноутбук до 13" + мелкие аксессуары
Материал полиэстер, нейлон
Размеры внутренние 40 х 27.5 х 12.5 см
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: рюкзак с регулируемыми перегородками
Гарантия от 14 до 90 дней.