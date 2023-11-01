Описание

Код товара: 136718

Вес 1.5 кг

Вес (брутто), г 1.898

Вместимость зеркальная камера (без батарейной ручки) с объективом до 70-200/4 (поперек) и до 300/4 (сверху вниз) + несколько объективов и вспышек + ноутбук до 13" + мелкие аксессуары

Материал полиэстер, нейлон

Размеры внутренние 40 х 27.5 х 12.5 см

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: рюкзак с регулируемыми перегородками

Гарантия от 14 до 90 дней.