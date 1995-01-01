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Рюкзак Vanguard VEO Select 39BRM GR, зеленый

  • VEO Select 39BRM GR, зеленый
  • VEO Select 39BRM GR, зеленый
  • VEO Select 39BRM GR, зеленый
  • VEO Select 39BRM GR, зеленый
  • VEO Select 39BRM GR, зеленый
  • VEO Select 39BRM GR, зеленый
  • VEO Select 39BRM GR, зеленый
  • VEO Select 39BRM GR, зеленый
  • VEO Select 39BRM GR, зеленый
  • VEO Select 39BRM GR, зеленый
  • VEO Select 39BRM GR, зеленый
  • VEO Select 39BRM GR, зеленый
  • VEO Select 39BRM GR, зеленый
Код товара:УТ-00059035
Артикул:VEO SELECT39RBM GR

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рюкзак Vanguard VEO Select 39BRM вмещает беззеркальную или небольшую зеркальную камеру, 3-4 объектива, вспышку, 10" планшет и компактный штатив, который крепится снаружи сбоку. Сверху предусмотрено небольшое отделение со сворачиваемой горловиной, для личных вещей. По бокам расположены два широких кармана, в которых можно переносить штатив, стойку для вспышки или бутылку воды. Боковые ремни обеспечивают фиксацию штатива или стойки, а также не дают открыть основное отделение с техникой – для защиты от уличных краж. Доступ к камере осуществляется через переднюю панель на молнии или через верхний клапан.

Для документов, телефона и тому подобных вещей тесть передний карман (на молнии) и потайной карман на спинке. Рюкзак оснащен эргономичной спинкой с двумя широкими подушками и вентиляционным каналом между ними. Лямки уплотнены таким же дышащим материалом. Нагрудный ремень регулируется по высоте, поясной ремень у этой модели отсутствует. Рюкзак выполнен из плотной водостойкой ткани, а для защиты от сильного дождя в комплекте идет отдельный чехол-дождевик.

Vanguard VEO Select 39BRM хорошо подходит на роль небольшого городского рюкзака фотографа, для прогулок и съемки вне студии.