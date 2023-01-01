Рюкзак Vanguard VEO Select 39BRM BK, черный
Код товара : УТ-00059036
Артикул : VEO SELECT39RBM BK
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
1070 г
Материалы
синтетические материалы
Описание
Рюкзак Vanguard VEO Select 39BRM вмещает беззеркальную или небольшую зеркальную камеру, 3-4 объектива, вспышку, 10" планшет и компактный штатив, который крепится снаружи сбоку. Сверху предусмотрено небольшое отделение со сворачиваемой горловиной, для личных вещей. По бокам расположены два широких кармана, в которых можно переносить штатив, стойку для вспышки или бутылку воды. Боковые ремни обеспечивают фиксацию штатива или стойки, а также не дают открыть основное отделение с техникой – для защиты от уличных краж. Доступ к камере осуществляется через переднюю панель на молнии или через верхний клапан.
Для документов, телефона и тому подобных вещей тесть передний карман (на молнии) и потайной карман на спинке. Рюкзак оснащен эргономичной спинкой с двумя широкими подушками и вентиляционным каналом между ними. Лямки уплотнены таким же дышащим материалом. Нагрудный ремень регулируется по высоте, поясной ремень у этой модели отсутствует. Рюкзак выполнен из плотной водостойкой ткани, а для защиты от сильного дождя в комплекте идет отдельный чехол-дождевик.
Vanguard VEO Select 39BRM хорошо подходит на роль небольшого городского рюкзака фотографа, для прогулок и съемки вне студии.