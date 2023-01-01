Описание

Рюкзак среднего размера VEO Range 48M подходит для полнокадровых зеркальных и беззеркальных камер. Структурно он разделен на 2 половины: нижняя отведена для камеры с 2-3 объективами, верхняя – для аксессуаров и личных вещей. У спинки располагается отдельный отсек для ноутбука с диагональю экрана до 15". Рюкзак хорошо подходит для выходов на целый день. Он отличается стильным дизайном с приятной синтетической тканью «под хлопок» (полиэстер 600D Dobby). Доступен в 2 цветах: бежевом и синем.

Лямки снабжены мягким уплотнителем и дышащей сеткой, спинка – ремнем для крепления на ручке дорожного чемодана. Для защиты от дождя / снега / пылевых бурь в комплекте имеется непромокаемых чехол из нейлона.