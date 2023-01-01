Рюкзак Vanguard VEO Range 48M, синий
Код товара : УТ-00036289
Артикул : VEO RANGE 48 NV
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.56 кг
Вес (брутто), г
1.940
Вместимость
зеркальный фотоаппарат без батарейной ручки с объективом до 24-105 + 2 объектива или вспышки + ноутбук до 15" + аксессуары и личные вещи + штатив на внешнем креплении
Материал
полиэстер 600D Dobby, полиэстер 1680D, нейлон
Размеры внутренние
26 х 18 х 10.5 см (отделение для камеры)
Описание
Рюкзак среднего размера VEO Range 48M подходит для полнокадровых зеркальных и беззеркальных камер. Структурно он разделен на 2 половины: нижняя отведена для камеры с 2-3 объективами, верхняя – для аксессуаров и личных вещей. У спинки располагается отдельный отсек для ноутбука с диагональю экрана до 15". Рюкзак хорошо подходит для выходов на целый день. Он отличается стильным дизайном с приятной синтетической тканью «под хлопок» (полиэстер 600D Dobby). Доступен в 2 цветах: бежевом и синем.
Лямки снабжены мягким уплотнителем и дышащей сеткой, спинка – ремнем для крепления на ручке дорожного чемодана. Для защиты от дождя / снега / пылевых бурь в комплекте имеется непромокаемых чехол из нейлона.