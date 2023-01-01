Описание

Рюкзак для фото- и видеокамер VEO Range 41M вмещает складной квадрокоптер или беззеркальную камеру с 3 объективами среднего размера, 13" ноутбук и штатив (на внешнем креплении спереди или сбоку). В верхней части расположено отделение для личных вещей. Вставка с разделителями при необходимости извлекается, и рюкзак трансформируется в повседневный. Доступ к содержимому открывается через лицевую часть. По бокам предусмотрены эластичные карманы, в которые можно положить стабилизатор, штатив или бутылку воды.

Комфорт ношения обеспечивается благодаря широким лямкам с уплотнителем и широкой верхней ручке. Есть регулируемая по высоте нагрудная стяжка, а также петля на спинке для крепления рюкзака на ручке от сумки-тележки. Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол.