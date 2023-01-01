Сумка Vanguard VEO Range 21M, бежевая
Код товара : УТ-00036284
Артикул : VEO RANGE 21M BG
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
530 г
Вес (брутто), г
0.692
Вместимость
зеркальный или беззеркальный фотоаппарат с установленным объективом (до 18-200) + 1-2 объектива, 7" планшет и штатив на внешнем креплении
Материал
полиэстер 600D Dobby, полиэстер 1680D, нейлон
Размеры внутренние
23.5 х 19 х 11 см
Описание
Сумка для беззеркального фотоаппарата или зеркальной камеры начального уровня. Вмещает камеру со стандартным объективом и 1-2 объектива или вспышки, планшет 7" и мелкие аксессуары, которые можно положить в передний или боковые карманы. Верхний клапан застегивается на молнию и на две пряжки типа «фастекс». Для переноски предусмотрена ручка и плечевой ремень с широкой скользящей накладкой (вшит, не снимается). Для защиты от дождя имеется непромокаемый нейлоновый чехол. Сумка VEO Range выпускается в бежевой и синем цветах.