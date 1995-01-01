Горизонтальная колонна Vanguard VEO MT-12 устанавливается на любой штатив с винтом 1/4" или 3/8". На колонне располагаются 2 скользящих площадки VEO-MA1 со штативными винтами 1/4", а с торцов располагается еще 2 точки крепления с винтами 3/8", которые можно перевернуть, изменив резьбу на 1/4". В комплекте также идут 3 резьбовых адаптера 1/4" - 3/8". Всего на колонне можно расположить до 4 камер или аксессуаров, таких как фотовспышки, световые панели, микрофоны, мониторы и так далее. Сама колонна может сдвигаться в креплении правее или левее, выбранное положение фиксируется рукояткой.

Vanguard VEO MT-12 очень удобна для нужд студийной фото- и видеосъемки. К примеру, на нее можно установить 2 камеры с разными объективами, одна будет брать общий план, вторая крупный. Или же установить 2 камеры с одинаковыми объективами для формирования стереоскопического изображения при обработке. Или несколько осветителей / фотовспышек. Максимальная нагрузка колонны составляет 10 кг.

Комплект поставляется в уплотненном чехле для удобства хранения и транспортировки.