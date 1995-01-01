🎯 Назначение: Стильный 20-литровый рюкзак для креаторов, которые путешествуют налегке без ущерба для функциональности.



✅ Ключевые преимущества:

Вместимость полного кадра: размещение полнокадровой камеры с объективом 70–200 мм f/2.8 + до 3 дополнительных объективов или аксессуаров.

Компактный дизайн 20 л: лёгкое мобильное ношение без излишнего объёма.

Двухсекционная компоновка: нижний отсек для камеры + верхний дневной отсек для личных вещей.

Настраиваемые перегородки: мягкие съёмные разделители для индивидуальной организации или повседневного использования.

Гибкий доступ: заднее открытие для безопасности + быстрый боковой доступ для съёмки.

Хранение устройств: отдельный отсек для ноутбука до 14" + место для планшета.

Организация: множество внутренних карманов для аксессуаров и личных мелочей.

Конвертируемый дизайн: трансформация из сумки для камеры в повседневный рюкзак.

Практичные материалы: гладкая водоотталкивающая ткань, устойчивая к загрязнениям и лёгкая в уходе.

Защита от погоды: водоотталкивающая конструкция + дождевой чехол в комплекте.

Крепление для штатива: внешняя система для расширенных съёмочных комплектов.

Для авторов контента, ценящих мобильность, стиль и повседневную практичность, рюкзак VEO Lite B20L в красном исполнении предлагает компактное и изысканное решение без компромиссов в производительности. Как самая маленькая модель в серии VEO Lite, этот 20-литровый дизайн создан для тех, кто хочет путешествовать налегке, сохраняя при этом возможность перевозить полноценный комплект фотооборудования — всё в лаконичной, модной эстетике. VEO Lite B20L разработан для гармоничной интеграции в вашу повседневную жизнь. Его минималистичный, премиальный внешний вид избегает громоздкости традиционных сумок для камеры, делая его идеальным для поездок на работу, путешествий и уличной съёмки.

Внутри предусмотрена продуманная организация пространства, вмещающая полнокадровую камеру с установленным объективом 70–200 мм f/2.8, плюс до трёх дополнительных объективов или аксессуаров, предоставляя гибкость в съёмке без излишней загрузки. Внутреннее пространство построено вокруг регулируемых мягких перегородок, позволяющих адаптировать конфигурацию под ваше снаряжение — или полностью извлечь их, превратив рюкзак в элегантный повседневный аксессуар. Эта двойная функциональность лежит в основе философии VEO Lite: сумка, поддерживающая как творческую работу, так и образ жизни. Двухсекционная компоновка разделяет фотооборудование и личные вещи: нижняя секция предназначена для техники, верхняя — для повседневных принадлежностей. Это упрощает перевозку всего необходимого для полноценного дня — будь то съёмка, путешествие или просто перемещение по городу.

Доступ продуман для эффективности в реальных сценариях: задняя панель доступа обеспечивает безопасность снаряжения в поездках, а быстрый боковой доступ позволяет извлечь камеру, не снимая рюкзак — гарантируя готовность к съёмке в любой момент. Для гибридных создателей контента предусмотрен выделенный отсек для ноутбука диагональю до 14 дюймов, а также дополнительное пространство для планшета и аксессуаров. Это делает рюкзак идеальным спутником для фотографов, балансирующих между съёмкой, монтажом, работой или созданием контента в пути. В соответствии с ДНК серии VEO Lite, модель B20L создана для лёгкого ухода и надёжной защиты от непогоды. Высококачественная полиэстеровая ткань с гладким водоотталкивающим покрытием быстро сохнет и легко очищается — достаточно протереть поверхность после дня на улице.

В сочетании с погодостойкой конструкцией и входящим в комплект дождевым чехлом, ваше оборудование остаётся защищённым в изменяющихся условиях. Несмотря на компактные габариты, рюкзак включает продуманные функции: варианты крепления штатива, организованные карманы для хранения и лёгкая, удобная система переноски — делая его надёжным повседневным спутником для авторов контента, которые хотят двигаться быстро и путешествовать налегке. При необходимости дополнительного пространства можно прикрепить компактную сумку-мессенджер VEO Lite S2L (приобретается отдельно) к передней части рюкзака VEO Lite.

📋 Характеристики: объём 20 л; совместимость с полнокадровой камерой + 70–200 мм; отсек для ноутбука 14"; дождевой чехол; цвет: красный.