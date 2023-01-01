Описание

Сумка VEO GO 34M отличается тем, что имеет внутренний карман для штативов VEO 2GO (или аналогичных моделей длиной до 33 см). Расположение штатива внутри защищает его от грязи, а также повышает удобство ношения: такой вариант комфортнее, чем штатив на внешнем креплении. Верхний отсек вмещает камеру с 2-3 объективами до 24-70/2.8 и вспышку. 3 разделителя позволяют организовать пространство под ваши нужды. Планшет и мелкие аксессуары можно положить в передний широкий карман с органайзером.

Сверху сумка закрывается клапаном на 2 пряжках-фастексах. В клапане сделана прорезь на молнии для быстрого извлечения камеры при необходимости. Для различных вариантов ношения предусмотрены: верхняя ручка, плечевой ремень с широкой накладкой и прорезь на тыльной стороне сумки для крепления на ручке сумки-тележки. Сумка комплектуется защитным чехлом от дождя.

VEO GO 34M выпускается в 2 цветах: черном и коричневом.