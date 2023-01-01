VEO GO 18M является идеальным малогабаритным и стильным помощником для хранения камеры и аксессуаров, а практичный чехол от дождя всегда спасет вещи в непогоду. Один передний карман на молнии и два боковых накладных кармана позволяют удобно хранить такие предметы первой необходимости, как карты памяти, крышку объектива и смартфон.