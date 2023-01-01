Сумка Vanguard VEO GO 18M коричневая
Код товара : УТ-00050085
Артикул : VEO GO 18M KG
2 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
440 г
Вес (брутто), г
0.440
Материал
Полиэстер
Размеры внутренние
18 × 10 × 16.5 см
Описание
VEO GO 18M является идеальным малогабаритным и стильным помощником для хранения камеры и аксесуаров, а практичный чехол от дождя всегда спасет вещи в непогоду. Один передний карман на молнии и два боковых накладных кармана позволяют удобно хранить такие предметы первой необходимости, как карты памяти, крышку объектива и смартфон.
- Подходит для - беззеркальной камеры и дополнительного объектива, с карманом для смартфона / аксессуаров
- Супер легкий - весит всего 440 г
- Всегда защищен - мягкий со всех сторон
- Надежность - откидной верх и молния
- Без возни - широкий доступ
- Хорошо организованный - специальные карманы для всего необходимого
- Классический стиль - функциональность, сочетающаяся с дизайном
- Дождевик для сохранности и сухости