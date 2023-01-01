Описание

Рюкзак среднего размера для беззеркальных фотоаппаратов и зеркальных камер без батарейной ручки. Тонкий профиль хорошо подходит для перемещения в городе, в особенности – в общественном транспорте. Вмещает полнокадровую камеру со стандартным объективом типа 24-70 или 24-105, а также несколько объективов и вспышек, верхнее отделение (примерно 1/3 от общего объема) предназначено для личных вещей и аксессуаров. Из электроники внутрь помещается телефон и планшет 10". Доступ к оборудованию осуществляется через спинку и через боковой клапан.

Все перегородки можно извлечь для использования рюкзака в качестве повседневного.

Для защиты от дождя / пыли / яркого солнца в комплекте идет непромокаемый чехол серебристого цвета.