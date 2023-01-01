Рюкзак Vanguard VEO Flex 43M, черный
Код товара : УТ-00036282
Артикул : VEO FLEX 43M BK
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Рюкзак среднего размера для беззеркальных фотоаппаратов и зеркальных камер без батарейной ручки. Тонкий профиль хорошо подходит для перемещения в городе, в особенности – в общественном транспорте. Вмещает полнокадровую камеру со стандартным объективом типа 24-70 или 24-105, а также несколько объективов и вспышек, верхнее отделение (примерно 1/3 от общего объема) предназначено для личных вещей и аксессуаров. Из электроники внутрь помещается телефон и планшет 10". Доступ к оборудованию осуществляется через спинку и через боковой клапан.
Все перегородки можно извлечь для использования рюкзака в качестве повседневного.
Для защиты от дождя / пыли / яркого солнца в комплекте идет непромокаемый чехол серебристого цвета.