Сумка Vanguard Veo Flex 35M BK, черная
Код товара : УТ-00061658
Артикул : VEO FLEX 35M BK
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.98 кг
Вес (брутто), г
0.747
Материал
синтетические материалы
Описание
Интересной особенностью сумки Vanguard Veo Flex 35M является внутреннее отделение, в которое помещаются компактные штативы серии VEO 2 GO и схожие модели других производителей (не более 33 см в сложенном виде). Расположение штатива внутри сумки защищает его от грязи и пыли, штатив меньше болтается при ходьбе. Если вы не используете штатив, в это отделение можно положить личные вещи и мелкие аксессуары: например, зонтик. Сверху располагается отделение для камеры и объективов, которое закрывается на молнию и закатывающийся клапан (rolltop), что обеспечивает отличную защиту от уличных краж. Отдельный внутренний карман вмещает ноутбук 13" или большой планшет (типа iPad Pro).
Сумку можно носить как за широкие ручки, так и на плечевом ремне. Для защиты от осадков в комплекте имеется серебристый чехол-дождевик.