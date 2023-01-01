Описание

Интересной особенностью сумки Vanguard Veo Flex 35M является внутреннее отделение, в которое помещаются компактные штативы серии VEO 2 GO и схожие модели других производителей (не более 33 см в сложенном виде). Расположение штатива внутри сумки защищает его от грязи и пыли, штатив меньше болтается при ходьбе. Если вы не используете штатив, в это отделение можно положить личные вещи и мелкие аксессуары: например, зонтик. Сверху располагается отделение для камеры и объективов, которое закрывается на молнию и закатывающийся клапан (rolltop), что обеспечивает отличную защиту от уличных краж. Отдельный внутренний карман вмещает ноутбук 13" или большой планшет (типа iPad Pro).

Сумку можно носить как за широкие ручки, так и на плечевом ремне. Для защиты от осадков в комплекте имеется серебристый чехол-дождевик.