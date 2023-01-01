Резьбовой адаптер Vanguard VEO CSM для холодного башмака
Код товара : УТ-00059046
Артикул : VEO CSM
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.025
Описание
Резьбовой адаптер Vanguard VEO CSM позволяет устанавливать светодиодные панели, диктофоны, микрофоны и другое оборудование с резьбовым гнездом 1/4" в «холодный башмак» для аксессуаров фотокамеры, клетки или другого держателя. Фиксация осуществляется с помощью двух металлических дисков. В основании «пятки» также предусмотрено штативное гнездо с резьбой 1/4".