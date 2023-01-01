Описание

Резьбовой адаптер Vanguard VEO CSM DLX позволяет устанавливать светодиодные панели, диктофоны, микрофоны, мониторы и другое оборудование с резьбовым гнездом 1/4" в «холодный башмак» для аксессуаров фотокамеры, клетки или другого держателя. Отличием от более простой версии VEO CSM является то, что у DLX верхняя площадка является съемной. Она фиксируется на магнитах, что позволяет быстро снимать и устанавливать аксессуар при необходимости.

Кроме того, аксессуар с площадкой можно примагнитить к любой стальной поверхности, а наклон адаптера регулируется в пределах +/- 90°. В основании адаптера предусмотрено резьбовое отверстие под винт 1/4", что позволяет устанавливать его на штативы, моноподы, студийные стойки и другие держатели.