Адаптер Vanguard VEO CSM DLX резьбовой магнитный для холодного башмака
Код товара : УТ-00059047
Артикул : VEO CSM DLX
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.088
Описание
Резьбовой адаптер Vanguard VEO CSM DLX позволяет устанавливать светодиодные панели, диктофоны, микрофоны, мониторы и другое оборудование с резьбовым гнездом 1/4" в «холодный башмак» для аксессуаров фотокамеры, клетки или другого держателя. Отличием от более простой версии VEO CSM является то, что у DLX верхняя площадка является съемной. Она фиксируется на магнитах, что позволяет быстро снимать и устанавливать аксессуар при необходимости.
Кроме того, аксессуар с площадкой можно примагнитить к любой стальной поверхности, а наклон адаптера регулируется в пределах +/- 90°. В основании адаптера предусмотрено резьбовое отверстие под винт 1/4", что позволяет устанавливать его на штативы, моноподы, студийные стойки и другие держатели.