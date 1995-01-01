Vanguard VEO City S38 – сумка типа мессенджер (курьерская), вмещающая зеркальную или беззеркальную камеру вместе с несколькими объективами (до 4 шт. размера 70-200/2.8), а также 14" ноутбук и штатив (на ремнях снизу). В комплекте с сумкой идет дополнительный подсумок для аксессуаров, который можно навесить на нее спереди или носить отдельно как небольшой слинг для повседневных вещей (телефон, ключи, бумажник, снеки и так далее). Экстерьер выполнен по новой технологии воздушной текстурированной пряжи (air-textured yarn, ATY) из нейлона высокой плотности (1050D), в результате чего получается приятная на ощупь и довольно жесткая защитная оболочка. Это самая крупная сумка из серии VEO City S.

Серия VEO City — это коллекция сумок и рюкзаков с элегантным современным дизайном и инновационными решениями, позволяющими хранить вашу технику организованно и безопасно. Сумки хорошо смотрятся как с деловым костюмом, так и c повседневной одеждой в стиле casual. В эту серию входят технические подсумки (TP) для организации мелких аксессуаров (таких как кабели, батарейки, зарядные устройства и т.п.), сумки через плечо (CB), которые отлично подходят для компактов и камер формата Micro 4/3, а также наплечные сумки (S) и рюкзаки (B) для зеркальных и беззеркальных камер.

Принципиальная особенность серии – использование нового материала, воздушной текстурированной пряжи (air-textured yarn, ATY) из нейлона высокой плотности (1050D), в результате чего получается приятная на ощупь и довольно жесткая защитная оболочка. Материал также обладает отличной износостойкостью – не царапается, не рвется. Под верхней оболочкой находится подкладка из высокоплотного амортизирующего полиэтилена (XPE) – вспененного материала, который эффективно гасит случайные удары. Под внешним слоем ткани также находится 2 слоя водостойкого полиуретана, который не пропускает влагу внутрь. Тем не менее, поскольку при долгом воздействии влага все равно может проникнуть через швы на стыках, в дополнение к этому сумка оснащена отдельным дождевым чехлом. Он будет полезен в ситуациях, когда вы вынуждены находиться под дождем длительное время (например, при съемке репортажа или мероприятий под открытым небом). Все внешние молнии также обладают защитой от капель воды.

На верхнем клапане с внутренней стороны располагается карман с RFID защитой для ваших банковских карт, карт-ключей, автомобильных карт бесключевого доступа и тому подобных предметов, защита не позволяет считать их дистанционно. Клапан фиксируется на магнитный замок, а под ним находится крышка на молнии – для дополнительной защиты ее можно закрыть, а когда вам требуется часто открывать сумку – оставить открытой. Внутреннее пространство организуется с помощью нескольких перегородок на липучках. Они сделаны тонкими, чтобы не занимать слишком много полезного объема, но тем не менее хорошо защищают технику от ударов. Также имеется несколько карманов для организации мелких аксессуаров. Плечевой ремень с мягкой накладкой из неопрена крепится к сумке с помощью поворачивающей пряжки, что обеспечивает комфортное ношение сумки как на бедре, так и за спиной. Сверху имеется комфортная мягкая ручка для ношения в руке, сумку также можно установить на ручку дорожного чемодана, когда вы путешествуете.