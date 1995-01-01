Vanguard VEO City CB29 – небольшая сумка для беззеркальной камеры с 2-3 небольшими объективами или компактного складного квадрокоптера типа DJI Mini с необходимыми аксессуарами. Внутрь также помещается небольшой планшет (до 8,3"), а множество внутренних карманов позволяют аккуратно рассортировать все принадлежности: карты памяти, аккумуляторы, кабели, зарядные устройства и так далее. Может использоваться в качестве сумки на каждый день: для телефона, документов, ключей, завтрака, или как женская сумочка-косметичка.

Сумки этой серии выполнены из плотного износостойкого нейлона 1050D с декоративными элементами из кожи. Снаружи ткань обработана водоотталкивающей пропиткой, а высококачественные молнии обеспечивают долгие годы работы.

Vanguard VEO City CB29 можно носить за верхнюю ручку или через плечо на съемном ремне. Выпускается в 3 цветовых вариантах: светло-серый, зеленый и темно-синий.