Vanguard VEO City B37 - идеальный рюкзак для переноски фото и видео оборудования. Позволяет удобно переносить зеркальную или беззеркальную камеру с 4 дополнительными объективами, ваши любимые аксессуары, а также личное снаряжение. В отдельный отсек помещается 10,9" планшет. Рюкзаки VEO City доступны в различных размерах, которые удовлетворят ваши потребности.

Рюкзак обладает анатомической спинкой с поясничной подушкой и вентиляционными каналами. Широкий поясной ремень помогает разгрузить плечи, широкие лямки с дополнительной набивкой также увеличивают комфорт при переноске сильно загруженного рюкзака. Нагрудная стяжка регулируется по высоте. На спинке также имеется широкая петля для установки рюкзака на ручку сумки-тележки. Широкая мягкая ручка помогает при необходимости держать рюкзак в руках или при извлечении из заполненного багажного отсека.

Благодаря своей многофункциональности рюкзак может использоваться в качестве городского (съемка мероприятий и тому подобное), для дальних поездок с большим набором оборудования, для дневных вылазок на природу или походов выходного дня, для велопутешествий, горнолыжного фрирайда и т.д.