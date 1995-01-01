VEO City B46 — это 21-литровый рюкзак в современном городском стиле, который не уступает в функциональности и вмещает в себя камеру (вплоть до профессионального зеркального фотоаппарата с батарейной ручкой), 4-6 объективов (до 70–200 мм f/2.8), аксессуары, 16-дюймовый ноутбук, планшет 10.9" и штатив. Рюкзаки VEO City доступны в различных размерах: B37, B42, B46 – B46 является самым крупным в серии.

Ключевые особенности:

Прочный водонепроницаемый материал, плюс дополнительный чехол-дождевик

Доступ через заднюю спинку: безопасный и удобный для укладывания техники

Доступ через верхний клапан: для быстрого извлечения камеры

Множество карманов для различных аксессуаров, включая отдельный чехол на ремне, который можно носить как внутри, так и снаружи

Верхний клапан с RFID-защитой для ценных вещей

Вмещает 16-дюймовый ноутбук плюс планшет до 10.9"

Расширяющиеся боковые карманы для штатива или бутылки воды

Эргономичная спинка с мягким уплотнителем и система ремней для комфортной фиксации при активном движении

Серия VEO City — это коллекция сумок и рюкзаков с элегантным современным дизайном и инновационными решениями, позволяющими хранить вашу технику организованно и безопасно. В эту серию входят технические подсумки (TP) для организации мелких аксессуаров (таких как кабели, батарейки, зарядные устройства и т.п.), сумки через плечо (CB), которые отлично подходят для компактов и камер формата Micro 4/3, а также наплечные сумки (S) и рюкзаки (B) для зеркальных и беззеркальных камер. Рюкзаки изготовлены из воздушной текстурированной пряжи (air-textured yarn, ATY), которая приятна на ощупь и при этом создает прочную внешнюю оболочку благодаря использованию нейлона высокой плотности (1050D).

Кроме того, рюкзак покрыт прочным водоотталкивающим покрытием с 2 слоями водостойкого полиуретана и водонепроницаемыми молниями, что обеспечивает превосходную защиту содержимого от воды. В комплекте также идет отдельный дождевой чехол для ситуаций, когда вы вынуждены оставаться под дождем в течении длительного времени (например, в походе). Под этой оболочкой находится подкладка из высокоплотного амортизирующего полиэтилена (XPE) – вспененного материала, который эффективно защищает вашу технику от случайных ударов.

Основной доступ к технике осуществляется через спинку, что безопасно – исключаются уличные кражи. Спинка откидывается на 180°, что позволяет свободно уложить всю необходимую технику. Для быстрого извлечения камеры можно также организовать доступ через верхний клапан. Съёмное верхнее отделение также предоставляет место для личных вещей. Тонкие съемные перегородки максимально увеличивают полезный объем и при этом надежно защищают ваше фотооборудование.

Рюкзаки CITY оснащены множеством карманов для хранения самых разных вещей, включая:

Расширяющиеся боковые карманы для бутылки воды или штатива

Два сетчатых кармана на молнии на внутренней стороне спинки

Карман на внутренней стороне спинки для ноутбука с диагональю до 16"

Боковой внутренний карман на молнии

Карман с защитой RFID в верхнем клапане

Скрытый карман сзади под лямкой для крепления на ручке дорожного чемодана

Расширяющийся карман на плечевом ремне

Кроме того, в комплекте с рюкзаком идет отдельный чехол объемом 1.8 литра, предназначенный для аксессуаров: кабелей, карт памяти, запасных батарей и тому подобных вещей, которые организуются внутри с помощью ременной прострочки – каждая вещь в свою ячейку. Предметы не трутся друг о друга, не царапаются, не перепутываются. Вы можете носить это чехол как внутри, так и снаружи рюкзака. Этот чехол также можно использовать как небольшую сумку-слинг для повседневных вещей (телефон, ключи, карты, снеки и так далее).

Для максимального комфорта во время путешествия мягкая спинка повторяет контуры тела, а сетчатая структура обеспечивает эффективную вентиляцию. Плечевые ремни также оснащены мягкой сотовой подкладкой из термопластичного эластомера (TPE), что помогает снизить нагрузку при длительном ношении.