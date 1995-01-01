Рюкзак Vanguard Veo City B37 NV, синий
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Характеристики
Описание
VEO City B37 — это небольшой 12-литровый рюкзак в современном городском стиле, который не уступает в функциональности и вмещает в себя беззеркальную камеру или зеркальный фотоаппарат (без батарейной ручки), до 4 объективов (вплоть до 70–200 мм f/2.8 на камере), аксессуары, 11" планшет и небольшой туристический штатив. Рюкзаки VEO City доступны в различных размерах: B37, B42, B46 – B37 является самым компактным в серии.
Ключевые особенности:
- Прочный водонепроницаемый материал, плюс дополнительный чехол-дождевик
- Доступ через заднюю спинку: безопасный и удобный для укладывания техники
- Доступ через верхний клапан: для быстрого извлечения камеры
- Множество карманов для различных аксессуаров, включая отдельный чехол на ремне, который можно носить как внутри, так и снаружи
- Верхний клапан с RFID-защитой для ценных вещей
- Вмещает планшет с диагональю до 11"
- Расширяющиеся боковые карманы для штатива или бутылки воды
- Эргономичная спинка с мягким уплотнителем и система ремней для комфортной фиксации при активном движении
Серия VEO City — это коллекция сумок и рюкзаков с элегантным современным дизайном и инновационными решениями, позволяющими хранить вашу технику организованно и безопасно. В эту серию входят технические подсумки (TP) для организации мелких аксессуаров (таких как кабели, батарейки, зарядные устройства и т.п.), сумки через плечо (CB), которые отлично подходят для компактов и камер формата Micro 4/3, а также наплечные сумки (S) и рюкзаки (B) для зеркальных и беззеркальных камер. Рюкзаки изготовлены из воздушной текстурированной пряжи (air-textured yarn, ATY), которая приятна на ощупь и при этом создает прочную внешнюю оболочку благодаря использованию нейлона высокой плотности (1050D).
Кроме того, рюкзак покрыт прочным водоотталкивающим покрытием с 2 слоями водостойкого полиуретана и водонепроницаемыми молниями, что обеспечивает превосходную защиту содержимого от воды. В комплекте также идет отдельный дождевой чехол для ситуаций, когда вы вынуждены оставаться под дождем в течении длительного времени (например, в походе). Под этой оболочкой находится подкладка из высокоплотного амортизирующего полиэтилена (XPE) – вспененного материала, который эффективно защищает вашу технику от случайных ударов.
Основной доступ к технике осуществляется через спинку, что безопасно – исключаются уличные кражи. Спинка откидывается на 180°, что позволяет свободно уложить всю необходимую технику. Для быстрого извлечения камеры также предусмотрен доступ через верхний клапан на молнии. Тонкие съемные перегородки максимально увеличивают полезный объем и при этом надежно защищают ваше фотооборудование.
Рюкзаки CITY оснащены множеством карманов для хранения самых разных вещей, включая:
- Расширяющиеся боковые карманы для бутылки воды или штатива
- Два сетчатых кармана на молнии на внутренней стороне спинки
- Карман на внутренней стороне спинки для планшета с диагональю до 11"
- Боковой внутренний карман на молнии
- Карман с защитой RFID в верхнем клапане
- Скрытый карман сзади под лямкой для крепления на ручке дорожного чемодана
- Расширяющийся карман на плечевом ремне
Кроме того, в комплекте с рюкзаком идет отдельный чехол объемом 1.4 литра, предназначенный для аксессуаров: кабелей, карт памяти, запасных батарей и тому подобных вещей, которые организуются внутри с помощью ременной прострочки – каждая вещь в свою ячейку. Предметы не трутся друг о друга, не царапаются, не перепутываются. Вы можете носить это чехол как внутри, так и снаружи рюкзака. Этот чехол также можно использовать как небольшую сумку-слинг для повседневных вещей (телефон, ключи, карты, снеки и так далее).
Для максимального комфорта во время путешествия мягкая спинка повторяет контуры тела, а сетчатая структура обеспечивает эффективную вентиляцию. Плечевые ремни также оснащены мягкой сотовой подкладкой из термопластичного эластомера (TPE), что помогает снизить нагрузку при длительном ношении.
|Характеристики
|Размеры внешние:
|рюкзак: 40 х 26 х 22.5 см, чехол для аксессуаров: 23 х 13.5 х 7 см
|Размеры внутренние:
|38 х 22 х 14 см, отделение для планшета: 30 х 20 х 1 см
|Материалы:
|нейлон 1050D, 2-слойная полиуретановая подкладка, амортизирующий вспененный полиэтилен (XPE)
|Вместимость:
|зеркальная или беззеркальная камера (без батарейной ручки), до 4 объективов, аксессуары и личные вещи, планшет 11", штатив на внешнем креплении
|Физические характеристики
|Вес:
|1.6 кг