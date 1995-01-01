VEO City B37 — это небольшой 12-литровый рюкзак в современном городском стиле, который не уступает в функциональности и вмещает в себя беззеркальную камеру или зеркальный фотоаппарат (без батарейной ручки), до 4 объективов (вплоть до 70–200 мм f/2.8 на камере), аксессуары, 11" планшет и небольшой туристический штатив. Рюкзаки VEO City доступны в различных размерах: B37, B42, B46 – B37 является самым компактным в серии.

Ключевые особенности:

Прочный водонепроницаемый материал, плюс дополнительный чехол-дождевик

Доступ через заднюю спинку: безопасный и удобный для укладывания техники

Доступ через верхний клапан: для быстрого извлечения камеры

Множество карманов для различных аксессуаров, включая отдельный чехол на ремне, который можно носить как внутри, так и снаружи

Верхний клапан с RFID-защитой для ценных вещей

Вмещает планшет с диагональю до 11"

Расширяющиеся боковые карманы для штатива или бутылки воды

Эргономичная спинка с мягким уплотнителем и система ремней для комфортной фиксации при активном движении

Серия VEO City — это коллекция сумок и рюкзаков с элегантным современным дизайном и инновационными решениями, позволяющими хранить вашу технику организованно и безопасно. В эту серию входят технические подсумки (TP) для организации мелких аксессуаров (таких как кабели, батарейки, зарядные устройства и т.п.), сумки через плечо (CB), которые отлично подходят для компактов и камер формата Micro 4/3, а также наплечные сумки (S) и рюкзаки (B) для зеркальных и беззеркальных камер. Рюкзаки изготовлены из воздушной текстурированной пряжи (air-textured yarn, ATY), которая приятна на ощупь и при этом создает прочную внешнюю оболочку благодаря использованию нейлона высокой плотности (1050D).

Кроме того, рюкзак покрыт прочным водоотталкивающим покрытием с 2 слоями водостойкого полиуретана и водонепроницаемыми молниями, что обеспечивает превосходную защиту содержимого от воды. В комплекте также идет отдельный дождевой чехол для ситуаций, когда вы вынуждены оставаться под дождем в течении длительного времени (например, в походе). Под этой оболочкой находится подкладка из высокоплотного амортизирующего полиэтилена (XPE) – вспененного материала, который эффективно защищает вашу технику от случайных ударов.

Основной доступ к технике осуществляется через спинку, что безопасно – исключаются уличные кражи. Спинка откидывается на 180°, что позволяет свободно уложить всю необходимую технику. Для быстрого извлечения камеры также предусмотрен доступ через верхний клапан на молнии. Тонкие съемные перегородки максимально увеличивают полезный объем и при этом надежно защищают ваше фотооборудование.

Рюкзаки CITY оснащены множеством карманов для хранения самых разных вещей, включая:

Расширяющиеся боковые карманы для бутылки воды или штатива

Два сетчатых кармана на молнии на внутренней стороне спинки

Карман на внутренней стороне спинки для планшета с диагональю до 11"

Боковой внутренний карман на молнии

Карман с защитой RFID в верхнем клапане

Скрытый карман сзади под лямкой для крепления на ручке дорожного чемодана

Расширяющийся карман на плечевом ремне

Кроме того, в комплекте с рюкзаком идет отдельный чехол объемом 1.4 литра, предназначенный для аксессуаров: кабелей, карт памяти, запасных батарей и тому подобных вещей, которые организуются внутри с помощью ременной прострочки – каждая вещь в свою ячейку. Предметы не трутся друг о друга, не царапаются, не перепутываются. Вы можете носить это чехол как внутри, так и снаружи рюкзака. Этот чехол также можно использовать как небольшую сумку-слинг для повседневных вещей (телефон, ключи, карты, снеки и так далее).

Для максимального комфорта во время путешествия мягкая спинка повторяет контуры тела, а сетчатая структура обеспечивает эффективную вентиляцию. Плечевые ремни также оснащены мягкой сотовой подкладкой из термопластичного эластомера (TPE), что помогает снизить нагрузку при длительном ношении.