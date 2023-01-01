Описание

Сумка серии Bag-in-Bag: может использоваться и сама по себе, и в качестве извлекаемого безопасного отсека для камеры в туристическом рюкзаке или дорожном чемодане. Модель T25 немного шире, чем T22, поэтому лучше подходит для полнокадровых зеркальных камер с установленным объективом (до 24-70/2.8 или 24-105/4), также внутрь помещается еще один-два объектива или одна вспышка. Сумку можно использовать для компактных квадрокоптеров типа DJI Mini. Для организации внутреннего пространства здесь используется разделитель новой формы, который складывается разными способами (в стиле оригами). VEO BIB T25 выполнена из плотной водостойкой синтетической ткани с внутренним амортизирующим наполнителем, который защищает технику от повреждений при случайных ударах или падениях.

Доступ к камере осуществляется через широкий верхний люк, который закрывается на молнию. Имеется 1 внутренний и несколько внешних карманов для небольших аксессуаров, таких как телефон, карты памяти, зарядное устройство, батарейки и так далее. В эластичные сетчатые карманы по бокам помещается пол-литровая бутылка воды или настольный штатив. Для ношения сумки предусмотрен съемный плечевой ремень и удобная верхняя ручка.