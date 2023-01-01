Сумка Vanguard VEO Adaptor 24M, серая
Код товара : УТ-00066826
Артикул : VEO ADAPTOR 24M GY
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Компактная сумка для полнокадровых зеркальных или беззеркальных камер. Внутрь помещается камера с объективом среднего размера (типа 24-70/2.8 или 24-105/4), а также дополнительный объектив или вспышка. Внутри также предусмотрен сетчатый карман для карт памяти и отдельный карман для телефона или планшета до 8", а снаружи – несколько карманов для различных аксессуаров (зарядное устройство, кабели, чистящие средства). Сумку можно носить через плечо (в комплекте съемный ремень с широкой плечевой накладкой) или на поясном ремне.
Сумка выполнена из прочных синтетических материалов. Внутренний мягкий наполнитель обеспечивает защиту техники от случайных ударов. Для защиты от осадков в комплекте идет серебристый чехол-дождевик.