Описание

Компактная сумка для полнокадровых зеркальных или беззеркальных камер. Внутрь помещается камера с объективом среднего размера (типа 24-70/2.8 или 24-105/4), а также дополнительный объектив или вспышка. Внутри также предусмотрен сетчатый карман для карт памяти и отдельный карман для телефона или планшета до 8", а снаружи – несколько карманов для различных аксессуаров (зарядное устройство, кабели, чистящие средства). Сумку можно носить через плечо (в комплекте съемный ремень с широкой плечевой накладкой) или на поясном ремне.

Сумка выполнена из прочных синтетических материалов. Внутренний мягкий наполнитель обеспечивает защиту техники от случайных ударов. Для защиты от осадков в комплекте идет серебристый чехол-дождевик.