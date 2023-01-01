Описание

Профессиональный 45-литровый походный рюкзак с извлекаемым отделением для фототехники. Вмещает зеркальную камеру с батарейной ручкой и 6-7 объективов вплоть до 400/2.8 или 150-600mm. Часть пространства может быть использована для укладки складного квадрокоптера с необходимыми аксессуарами, электронного стабилизатора и других аксессуаров. Верхнее отделение предназначено для личных вещей (бинокль, очки, контейнер с обедом и так далее). Предусмотрены отдельные карманы для ноутбука до 16" и планшета 10". Доступ к технике осуществляется через спинку рюкзака. По бокам расположены эластичные карманы для штатива, бутылки воды или других аксессуаров. Несколько ремней, вшитых петель и лент типа MOLLE позволяют закрепить снаружи крупногабаритные вещи (таких как штатив, туристический коврик или палатку): сбоку, спереди или снизу.

Рюкзак выполнен из легкого и прочного нейлона 840D, комфорт ношения обеспечивает встроенная алюминиевая рама, широкие лямки, анатомическая вентилируемая спинка с подушкой под поясницу, широкий пояс (съемный), нагрудная стяжка, регулируемая по высоте, а также возможность установить 2-литровую питьевую систему (не входит в комплект). Прорезь для шланга питьевой системы располагается слева, а справа имеется прорезь для USB кабеля и небольшой карман на молнии, в котором можно расположить телефон, поставив его на зарядку от универсального USB аккумулятора. На поясе и на лямках рюкзака предусмотрены небольшие кармашки для мелочей. На поясе также имеется прошивка лентой с ячейками для навешивания дополнительных чехлов. В комплекте с рюкзаком идет отдельный чехол для объектива или вспышки (вмещает 70-200/2.8), который можно повесить на пояс, и чехол-органайзер для мелких аксессуаров (кабели, карты памяти, зарядные устройства).

Отделение для камеры с полупрозрачной крышкой легко извлекается из рюкзака. Вы можете заменить его на другие вставки серии VEO BIB по желанию. К примеру, внутрь помещается одна или две сумки VEO BIB F27, которые можно использовать в качестве компактных плечевых сумок, оставив сам рюкзак в машине, отеле или палаточном лагере.

Плотная ткань рюкзака обладает хорошей защитой от воды, а также устойчива к разрывам (рип-стоп). Молнии также обладают защитой от дождя. При попадании в сильный ливень или в затяжной дождь можно воспользоваться серебристым чехлом-дождевиком (в комплекте). Он также хорошо помогает для защиты от пыли и яркого солнца.

Комплектация