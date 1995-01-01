Алюминиевый штатив VEO 5 304AT создан для фотографов-пейзажистов, которые ценят сочетание устойчивости и портативности, а также большую рабочую высоту и функции, которые позволят вам получить максимум удовольствия от фотосессии.

Штативы VEO 5 отличаются небольшим весом, что позволяет легко переносить их, но при этом обладают всеми замечательными функциями, которые вам так нравятся в штативах Vanguard. Выдвижные ножки с шипами обеспечивают максимальную устойчивость на любой поверхности. Центральная колонна имеет инновационную шестиугольную форму, которая позволяет запирающему механизму навеса штатива фиксироваться более плотно, обеспечивая максимальную устойчивость, о чем свидетельствует грузоподъемность в 20 кг.

Сверху центральной колонны находится 58-миллиметровая пластина с резьбой 1/4" и 3/8", чтобы прикрепить наиболее подходящую для вашего стиля головку любой марки. Затяните винты под верхней пластиной, чтобы гарантировать плотное прилегание штатива к выбранной вами головке.