Vanguard VEO 3T+ 264APS — это универсальный алюминиевый штатив для путешествий, который повышает уровень мобильности и универсальности. Теперь у фотографов и стримеров есть возможность использовать несколько аксессуаров на штативе, даже если вы путешествуете налегке.

Серия штативов Vanguard VEO 3T+ сочетает в себе лучшие характеристики и делает их более удобными для фотографов, видеооператоров, блогеров и стримеров, которые много путешествуют. В целом, 3T+ - это результат более чем 30-летнего опыта разработки, основанного на отзывах профессионалов со всего мира.

Кроме того, все модели оснащены ногой, которая трансформируется в монопод, а большинство моделей (за исключением 234AT / CT и 264AT / CT) включают в себя премиальную шаровую или панорамную головку, совместимую с Vanguard Arca. VEO 3T+ это сочетание инновационного дизайна и передовых производственных технологий обеспечивает опыт, который позволяет любому фотографу исследовать свой мир с правильным оборудованием для работы.