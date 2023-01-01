Штатив Vanguard VEO 3T+ 264AP
Код товара : УТ-00059033
Артикул : VEO 3T+ 264AP
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Головка
3D, с тремя степенями свободы
Материал
алюминиевый сплав
Углы наклона ног
3 угла наклона
Пузырьковый уровень
На головке
Высота со сложенной центральной штангой, см
131
Длина в сложенном положении
48 см
Физические характеристики
Вес (брутто), г
2.700
Описание
Универсальный алюминиевый штатив с функцией наклона центральной колонны. В отличие от многих аналогов, система наклона Vanguard Multi-angle (MACC) позволяет свободно регулировать градус наклона, от 0 до 180°. В комплекте также идет удобная 3D головка VEO 2 PH-38, совместимая с площадками системы Arca Swiss, и адаптер VEO MA-1, который позволяет устанавливать на центральную колонну вторую камеру или какой-либо аксессуар. Гнездо 3/8" на крестовине штатив позволяет добавить еще один аксессуар с помощью шарового кронштейна (кронштейн продается отдельно). В сложенном виде штатив занимает всего 48 см в длину, что позволяет брать его в путешествия или на длительные пешие прогулки с рюкзаком.
Новая серия штативов Vanguard VEO 3T+ является развитием серии VEO 3+. Буква T (Travel) означает, что данные штативы лучше подходят для путешествий и вообще любой съемки за пределами студии. Штативы стали компактнее и легче, при этом они все равно в состоянии выдерживать значительную нагрузку. Наклонная центральная колонна очень удобна для предметной съемки и макро. Кроме того, одна из ножек штатива отвинчивается и соединяется с центральной колонной, образуя длинный монопод, который также можно использовать и как «палку для селфи», и как удлинитель для выноса камеры вверх или в сторону.
Ножки с цанговыми замками легко разбираются на секции для чистки от песка и грязи.
Комплектация:
- штатив с установленной 3D головкой
- адаптер VEO MA-1
- шипы для ножек
- чехол
- шестигранный ключ