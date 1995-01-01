Универсальный алюминиевый штатив с функцией наклона центральной колонны. В отличие от многих аналогов, система наклона Vanguard Multi-angle (MACC) позволяет свободно регулировать градус наклона, от 0 до 180°. В комплекте также идет удобная шаровая головка VEO BH-160S, совместимая с площадками системы Arca Swiss, и адаптер VEO MA-1, который позволяет устанавливать на центральную колонну вторую камеру или какой-либо аксессуар. Гнездо 3/8" на крестовине штатив позволяет добавить еще один аксессуар с помощью шарового кронштейна (кронштейн продается отдельно). В сложенном виде штатив занимает всего 48 см в длину, что позволяет брать его в путешествия или на длительные пешие прогулки с рюкзаком.

Новая серия штативов Vanguard VEO 3T+ является развитием серии VEO 3+. Буква T (Travel) означает, что данные штативы лучше подходят для путешествий и вообще любой съемки за пределами студии. Штативы стали компактнее и легче, при этом они все равно в состоянии выдерживать значительную нагрузку. Наклонная центральная колонна очень удобна для предметной съемки и макро. Кроме того, одна из ножек штатива отвинчивается и соединяется с центральной колонной, образуя длинный монопод, который также можно использовать и как «палку для селфи», и как удлинитель для выноса камеры вверх или в сторону.

Шаровая головка VEO BH-160S имеет отдельный блокиратор для оси панорамирования, что позволяет вращать зафиксированную по остальным осям камеру. Ножки с цанговыми замками легко разбираются на секции для чистки от песка и грязи.

Комплектация: