Штатив Vanguard VEO 3T 204ABP
Код товара : УТ-00050093
Артикул : VEO 3T 204 ABP
28%
17 990 ₽
12 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая 45T
Материал
алюминий
Минимальная высота
13,5 см
Физические характеристики
Вес
1490 г
Описание
Самый компактный штатив из серии Vanguard VEO 3T, 204ABP - это алюминиевый дорожный штатив, который может похвастаться множеством универсальных функций и новыми конструктивными улучшениями, обеспечивающими стабильность, портативность и надежность. Это идеальное решение для блогеров, стримеров, фотографов и видеооператоров в дороге.
- Элементы классического дизайна сочетаются с передовыми технологиями
- Складывается, а затем снова быстро раскладывается для максимальной портативности
- Три легко настраиваемых угла наклона ног - от высокого до низкого.
- Крестовина изготовлена из прочного блока авиационного алюминия и оснащена пузырьковым уровнем и двумя дополнительными резьбами 3/8 дюйма для добавления дополнительных принадлежностей.
- Совместимая с Arca шаровая головка VEO 2 BP-45T со съемной ручкой и съемная площадка со встроенным универсальным креплением для телефона
- Пульт дистанционного управления Bluetooth, ножки с шипами, адаптер для малого угла, сумку для штатива премиум-класса, ключи с внутренним шестигранником и адаптер с 3/8 на ¼ дюйма.