Самый компактный штатив из серии Vanguard VEO 3T, 204ABP - это алюминиевый дорожный штатив, который может похвастаться множеством универсальных функций и новыми конструктивными улучшениями, обеспечивающими стабильность, портативность и надежность. Это идеальное решение для блогеров, стримеров, фотографов и видеооператоров в дороге.