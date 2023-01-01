Штатив Vanguard VEO 3 GO 265HABM
Код товара : УТ-00040476
Артикул : VEO 3GO 265HABM
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Гарантия производителя 2 года
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, Vanguard BH-120
Материал
алюминиевый сплав
Углы наклона ног
21°, 51°, 80°
Максимальная высота
166 см
Высота со сложенной центральной штангой, см
125
Максимальная нагрузка
10 кг
Длина в сложенном положении
41 см
Физические характеристики
Вес
1.68 кг
Вес (брутто), г
1.680
Описание
Современный легкий штатив в комплекте с шаровой головкой, адаптером для телефона, пультом ДУ (Bluetooth) и чехлом. Может трансформироваться в монопод (селфи-палку) длиной до 170 см. Нагрузка до 10 кг: может использоваться с профессиональными камерами и тяжелой оптикой. Не занимает много места, легко упаковывается в любой дорожный чемодан или рюкзак.
Для фиксации ножек используются цанговые замки с коротким ходом: запирание замка осуществляется всего одним поворотом. Ножки легко снимаются, чтобы прочистить замки изнутри при попадании песка или грязи. В комплекте идет 2 набора наконечников: металлические шипы и резиновые ножки.
Центральная штанга имеет металлический крюк для крепления груза и переворачивается на 180° для съемки макро. В комплекте идет 2 набора ножек: с металлическими шипами и с резиновыми наконечниками, для различных поверхностей. Для съемки с нижнего ракурса центральную штангу можно полностью снять, чтобы установить головку прямо на крестовину: минимальная высота съемки составляет около 20 см.
Шаровая головка BH-120 с безопасной нагрузкой 10 кг совместима с площадками Arca Swiss, что позволяет устанавливать L-образные площадки, клетки и другие аксессуары напрямую. Отдельный блокиратор оси панорамирования позволяет поворачивать камеру, зафиксированную по остальным осям.
Пульт ДУ работает с телефонами на iOS и Android, а также с камерами Insta 360.