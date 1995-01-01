Vanguard VEO 3 GO 265HAB — это компактный алюминиевый штатив для путешествий с шаровой головкой, совместимой с Arca-Swiss, ногой, которая трансформируется в монопод (который также может использоваться как палка для селфи / видеоблогов), адаптером для смартфона и дистанционным спуском затвора по Bluetooth, что обеспечивает максимальную универсальность для комплектов беззеркальных камер, зеркальных камер и даже смартфонов.

Сверхвысокий 5-секционный алюминиевый штатив для путешествий с шаровой головкой, что делает его отличным компаньоном для фотографов с профессиональным оборудованием. Для удобства переноски штатив складывается всего до 40 см и весит 1,68 кг. Это обеспечивает устойчивую базу в удобном для транспортировки размере для любой поездки, в какую бы точку мира вы ни отправились. Несмотря на свою портативность штатив представляет собой универсальное решение для любого фотографа. Штатив выдвигается до 166 см, что делает его идеальным для тех, кому нужна дополнительная высота при съемке.