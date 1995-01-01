Штатив Vanguard VEO 3+ 263AP
Код товара : УТ-00044336
Артикул : VEO 3+ 263AP
28 990 ₽
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Максимальная высота
173.5 см
Длина в сложенном положении
77.5 см
Головка
ВЕО РН-38
Минимальная высота
12.7 см
Углы наклона ног
23°, 50°, 80°
Высота со сложенной центральной штангой
148
Физические характеристики
Вес
2.63 кг
Описание
VEO 3+ 263AP - это универсальный алюминиевый штатив премиум-класса с множеством инновационных функций и полезных конфигураций. Кроме того, поставляется устойчивой 3D головкой PH-38 с плавным ходом.
- Инновационная система наклона центральной колонны на угол от 0 до 180°
- Съемные площадки совместимы с системой Arca
- Три регулируемых угла наклона ножек: 23 °, 50 °, 80 °
- Нескользящие всепогодные ручки на 2 ножках
- Превратите одну ногу в монопод для максимальной гибкости
- Большие цанговые замки с быстрой фиксацией работают плавно и обеспечивают повышенную стабильность
- Совместимая с Arca головка с 3 степенями свободы движения VEO 2 PH-38 с верхней ручкой, которая может поворачиваться на 90 °
- Мягкая сумка для штатива премиум-класса с плечевым ремнем и внутренним карманом на молнии
- Ножки с шипами, сумка для штатива, адаптер VEO + MA1 и шестигранный ключ в комплекте
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