Штатив Vanguard VEO 3+ 263AP

0 0 отзывов Код товара : УТ-00044336 Артикул : VEO 3+ 263AP

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Все характеристики VEO 3+ 263AP - это универсальный алюминиевый штатив премиум-класса с множеством инновационных функций и полезных конфигураций. Кроме того, поставляется с устойчивой 3D головкой PH-38 с плавным ходом. Задать вопрос 28 990 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Максимальная высота 173.5 см Длина в сложенном положении 77.5 см Головка ВЕО РН-38 Минимальная высота 12.7 см Углы наклона ног 23°, 50°, 80° Высота со сложенной центральной штангой 148 Физические характеристики Вес 2.63 кг

Описание VEO 3+ 263AP - это универсальный алюминиевый штатив премиум-класса с множеством инновационных функций и полезных конфигураций. Кроме того, поставляется устойчивой 3D головкой PH-38 с плавным ходом. Инновационная система наклона центральной колонны на угол от 0 до 180°

Съемные площадки совместимы с системой Arca

Три регулируемых угла наклона ножек: 23 °, 50 °, 80 °

Нескользящие всепогодные ручки на 2 ножках

Превратите одну ногу в монопод для максимальной гибкости

Большие цанговые замки с быстрой фиксацией работают плавно и обеспечивают повышенную стабильность

Совместимая с Arca головка с 3 степенями свободы движения VEO 2 PH-38 с верхней ручкой, которая может поворачиваться на 90 °

Мягкая сумка для штатива премиум-класса с плечевым ремнем и внутренним карманом на молнии

Ножки с шипами, сумка для штатива, адаптер VEO + MA1 и шестигранный ключ в комплекте

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