Штатив Vanguard VEO 2 Pro 233AV
Код товара : УТ-00036293
Артикул : VEO 2 PRO 233AV
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Длина в сложенном положении
58 см
Диаметр ног
максимальный: 23 мм
Головка
2D, PH-13
Материал
магниевый сплав, алюминий
Углы наклона ног
20°, 45°, 80°
Пузырьковый уровень
На крестовине
Физические характеристики
Вес
1720 г
Описание
Легкий штатив VEO 2 Pro 233AV с 2D головкой PH-13 хорошо подходит для наблюдательных приборов (бинокли, зрительные трубы), а также для видеографии. Головка вращается на 360°, наклоняется вперед и назад, блокируется поворотом отдельной рукоятки. Штативная площадка совместима со стандартом Arca Swiss, что позволяет использовать L-образные пластины, длинные площадки для выравнивания баланса и так далее. Штатив может использоваться с широким ассортиментом камер общим весом до 4 кг. В комплекте идет короткая центральная колонна для съемки с нижнего ракурса.