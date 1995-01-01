Легкий штатив VEO 2 Pro 233AV с 2D головкой PH-13 хорошо подходит для наблюдательных приборов (бинокли, зрительные трубы), а также для видеографии. Головка вращается на 360°, наклоняется вперед и назад, блокируется поворотом отдельной рукоятки. Штативная площадка совместима со стандартом Arca Swiss, что позволяет использовать L-образные пластины, длинные площадки для выравнивания баланса и так далее. Штатив может использоваться с широким ассортиментом камер общим весом до 4 кг. В комплекте идет короткая центральная колонна для съемки с нижнего ракурса.