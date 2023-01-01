Штатив Vanguard VEO 2 265AB
Код товара : УТ-00027637
Артикул : VEO 2 265AB
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, BH-50
Материал
алюминий
Углы наклона ног
20°, 45°, 80°
Длина в сложенном положении
41 см
Диаметр ног
26 мм (самая широкая секция)
Физические характеристики
Вес
1500 г
Вес (брутто), г
2.033
Описание
Компактный и легкий штатив с высокой безопасной нагрузкой в 8 кг. В сложенном положении имеет длину всего 41 см, что значительно облегчает его использование в поездках, путешествиях и обычных прогулках по городу и окрестностям. Отдельно стоит отметить шаровую головку Veo 2 BH-50, с раздельной блокировкой панорамирующей оси и регулировкой силы трения, которая позволяет адаптироваться к использованию с тяжелыми камерами или длиннофокусной оптикой.
Цанговые замки с коротким ходом фиксируют ножки быстро и надежно, без необходимости подтягивать зажимы время от времени. В комплекте со штативом поставляется короткий адаптер для съемки с нижней точки и чехол.