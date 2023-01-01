Описание

Компактный и легкий штатив с высокой безопасной нагрузкой в 8 кг. В сложенном положении имеет длину всего 41 см, что значительно облегчает его использование в поездках, путешествиях и обычных прогулках по городу и окрестностям. Отдельно стоит отметить шаровую головку Veo 2 BH-50, с раздельной блокировкой панорамирующей оси и регулировкой силы трения, которая позволяет адаптироваться к использованию с тяжелыми камерами или длиннофокусной оптикой.

Цанговые замки с коротким ходом фиксируют ножки быстро и надежно, без необходимости подтягивать зажимы время от времени. В комплекте со штативом поставляется короткий адаптер для съемки с нижней точки и чехол.