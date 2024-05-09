Описание

Код товара: 140514

EO 2 GO 235AB - это компактный и легкий алюминиевый штатив для путешествий с 5 секциями и диаметром ног 23 мм. Оснащен компактной шаровой головкой и оптимизирован для размещения оборудования весом до 4 кг.

Переворачивающиеся 5-секционные алюминиевые ножки складываются для компактного ношения

Прорезиненные замки для ног Twist имеют новую функцию "Щелчок при открытии", которые легко чистить разбирать и собирать при необходимости

Прочная шаровая головка T-50 с большими эргономичными ручками, отдельным замком для полукруглой головки, оптимизирована для поддержки рабочих нагрузок до 4 кг

Arca-совместимая быстросъемная площадка QS-64

Надежная система блокировки головки и верхняя площадка на центральной колонне

Все детали изготовлены из алюминиевого сплава на ЧПУ

Двусторонняя телескопическая центральная колонна

Добавлен убирающийся крюк, чтобы увеличить вес штатива при необходимости

Снимайте предметы с близкого расстояния, переворачивая колонну или используя прилагаемый LAA (адаптер низкого угла)

Независимое расположение ножек под 3 разными углами (21 °, 50 °, 80 °) для лучшей адаптации к неровной местности и большей креативности снимков

Нескользящая, всепогодная ручка из термопластичного полиуретана на 1 ноге

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные потертости на корпусе

Комплектация: Полный комплект без коробки

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения