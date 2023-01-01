Кейс Vanguard Supreme 27D
Код товара : 00000058992
Артикул : Supreme 27D
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
2.1 кг
Вес (брутто), г
2.100
Вместимость
до 15кг
Размеры внутренние
250x190x150 mm
Описание
Описание производителя:
Жесткие кейсы из ударопрочного пластика серии Vanguard Supreme изготовлены по самым современным технологиям и имеют непревзойденную прочность и надежность. O-образное уплотнительное кольцо обеспечивает герметичность и водонепроницаемость (до глубины 5 метров). Конструкция кейсов Supreme позволяет перевозить их в багажной отделении самолета, они выдерживают большой перепад температур (от -40° C до +95° C) и внешнюю нагрузку до 120 кг, автоматический клапан позволяет выравнивать давление при резкой смене температуры или высоты. Нескользящие резиновые ножки, и прочная обрезиненная ручка для переноски обеспечивают удобство эксплуатации. Широкие, легко открывающиеся защелки позволяют быстро получить доступ к содержимому кейса, а армированные сталью ушки в сочетании с навесными замки (в комплект не входят), повышают безопасность. Для размещения оборудования внутри кейса Supreme 27D используется мягкий съемный чехол с регулируемыми перегородками.
Водонепроницаемость (до глубины 5 метров) и герметичность
Для размещения оборудования внутри кейса используется мягкий съемный чехол с регулируемыми перегородками
Армированные сталью ушки для навесных замков
Мягкая ручка