Слинг Sedona 34 идеально подойдет активным фотографам, которым нужен быстрый доступ к оборудованию. Универсальный слинг Sedona 34 может быть использован для выездов на целый день, с верхним отсеком для личных вещей, или же только для оборудования. Вытащите защитный чехол и слинг Sedona может быть использован как обычный рюкзак. Боковой доступ позволит вам быстро добраться до оборудования даже не ставя рюкзак на землю. Три варианта надежного крепления штатива, монопода или трости позволяет переносить дополнительное оборудование еще проще. Дышащая ткань на спине рюкзака и отсоединяемая система нагрудных ремней добавляет комфорта при переноске всего Вашего оборудования. Дополнительные особенности, такие как карман для питьевой системы и сигнальный свисток в одной из застежек делают слинг Sedona идеальным вариантом для загородного использования.