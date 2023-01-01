Рюкзак-слинг Vanguard Sedona 34, синий
Код товара : УТ-00001343
Артикул : SEDONA 34BL
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
590 г
Вес (брутто), г
0.590
Вместимость
зеркальная камера с объективом + 1-2 объектива + вспышка + мелкие аксессуары + 8" планшет + монопод. вариант 2: наблюдательная труба с диаметром линз до 65 мм, личные вещи
Материал
Снаружи: нейлон 400*400D, нейлон 210*210D, полиэстер 900*900D; внутри: полиэстер 150D, вельвет
Размеры внутренние
190 х 130 х 180 мм (фотоотделение)
Описание
Слинг Sedona 34 идеально подойдет активным фотографам, которым нужен быстрый доступ к оборудованию. Универсальный слинг Sedona 34 может быть использован для выездов на целый день, с верхним отсеком для личных вещей, или же только для оборудования. Вытащите защитный чехол и слинг Sedona может быть использован как обычный рюкзак. Боковой доступ позволит вам быстро добраться до оборудования даже не ставя рюкзак на землю. Три варианта надежного крепления штатива, монопода или трости позволяет переносить дополнительное оборудование еще проще. Дышащая ткань на спине рюкзака и отсоединяемая система нагрудных ремней добавляет комфорта при переноске всего Вашего оборудования. Дополнительные особенности, такие как карман для питьевой системы и сигнальный свисток в одной из застежек делают слинг Sedona идеальным вариантом для загородного использования.
Особенности:
- Три рюкзака в одном. Легко и просто превращается из фоторюкзака в обычный рюкзак на каждый день
- Система крепления штатива
- Быстрый доступ
- Многочисленные карманы для мелких аксессуаров
- Съемный чехол от дождя
Описание производителя.